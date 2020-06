Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe fatto un ulteriore sondaggio con la Fiorentina per Nikola Milenkovic. La possibile partenza di Koulibaly ha messo in pre allarme gli uomini mercato azzurri: Gabriel del Lille è uno dei candidati, ma nella lista c’è anche il difensore viola. “Per Gattuso blindare la difesa è elemento chiave del Napoli del futuro – scrive il quotidiano -. Nuovo sondaggio per Milenkovic, se ne parlerà con calma”.