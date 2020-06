Milenkovic, valutazione alle stelle. Merito di… Kumbulla

Nikola Milenkovic è ad oggi il meno certo di rimanere alla Fiorentina, ormai Chiesa sembra scalzato. Le trattative, prima col Napoli e poi col Milan, procedono non troppo rumorose, scrive La Nazione, ma ci sono, e la buona notizia per le casse viola è che la Lazio si sta per assicurare Marash Kumbulla, ex obiettivo gigliato, per una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro; dunque, mutatis mutandis, è lecito attendersene almeno 35 per un difensore sì tre anni più “vecchio”, ma con anche tre anni in più di esperienza sui suoi 23 anni, età ancora molto verde. Coi rossoneri resta in piedi il discorso, slegato, che porta a Lucas Paquetà (SCHEDA).