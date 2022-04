Milenkovic-Igor coppia d’oro. Girone di ritorno super, gol subiti dimezzati

Serbo e brasiliano un muro per Italiano: senza uno di loro due in campo la Fiorentina subisce il doppio dei gol

Nella Fiorentina che ha perso tre partite nel girone di ritorno è sempre stato assente uno tra Igor e Milenkovic. Sarà una coincidenza, ma le statistiche sono dalla parte della coppa "serbobrasiliana" che nelle ultime sei gare ha concesso solo tre reti e nelle ultime quattro addirittura solo una su azione (quella con l'Inter). Su La Nazione si mette in guardia sulla pericolosità dell'attacco del Napoli, che punta molto negli uno contro uno ed è capace di saltare con facilità l'uomo. Dall'altra parte c'è l'affidabilità della fase difensiva sistemata da Italiano grazie alla sicurezza di Milenkovic e Igor: nel girone di ritorno sono state solo 0,86 reti le reti subite a partita con loro due in campo a fronte delle 1,53 incassate senza di loro.

I due col tempo hanno trovato la quadra sia nella prevenzione dei pericoli che nella gestione delle situazioni di recupero negli spazi. Se il serbo nella prima parte del campionato ha lasciato per strada qualche errore determinante, per poi ritrovare sicurezza ed evitare spesso guai, l'ex Spal è migliorato nella capacità di concentrazione e lettura in anticipo delle situazioni. Italiano - si legge - con i due ha unito fisicità e velocità, più la giusta dose di esperienza. E partendo dalla difesa si può capire perché la Fiorentina è una delle squadre che concedono meno occasioni agli avversari di tutta la Serie A.