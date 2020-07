Milenkovic, i suoi sono numeri da leader. Ma il futuro è tutto da scrivere

Sul Corriere Dello Sport in edicola questa mattina troviamo un focus legato a Nikola Milenkovic, che con la Roma ha segnato il suo quarto gol in campionato. Mica male per uno che agisce nelle retrovie e che, è bene ricordarlo, ha 23 anni da compiere. E i suoi numeri sono da leader (silenzioso): 94 presenze totali in maglia viola, partendo in punta di piedi dalle 16 del primo anno per poi arrivare alle 34 e 35 nel secondo e terzo. Se pensiamo che quest’anno ha saltato solo la sfida dello Stadium contro la Juve per squalifica diventa abbastanza evidente il suo ruolo centrale dentro e fuori dallo spogliatoio.

La società spinge per il rinnovo del suo contratto, ma il suo agente no (LE ULTIME). Quel che è certo è che per lui, come per Chiesa e i big, Commisso non farà sconti ad eventuali proposte.

MA INTANTO CHIESA SI È SVALUTATO…