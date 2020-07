Chiesa, che ti succede? In un anno si è svalutato di 20 milioni

Che cosa succede a Federico Chiesa? Il giovane talento viola, spesso e volentieri accostato anche ai top club, è stato suo malgrado protagonista di una stagione fin qui tutt’altro che brillante. Questa mattina La Repubblica torna ad occuparsi anche del suo futuro al termine di una stagione oggettivamente anomala ma anche piuttosto opaca. Tuttavia, con un rinnovo ancora in stand-by e l’altissima richiesta di 70 milioni dalla quale fin qui Commisso e soci non si sono scostati, il destino del figlio d’arte è ancora tutto da scrivere.

E intanto il suo valore si è profondamente modificato, scendendo da 70 a 50 milioni, senza contropartite tecniche si intende. Dunque l’intesa andrebbe trovata il prima possibile, anche per evitare strani braccio di ferro o di arrivare molto vicini alla naturale scadenza del contratto. Mettiamoci anche che la stagione di Chiesa è stata tutt’altro che esaltante e il gioco è fatto: pochi gol (sette), prestazioni sottotono, molte insufficienze. Se pensiamo che un anno fa di questi tempi Commisso aveva fortemente blindato il suo numero 25 fermando una cessione alla Juventus, risalta ancora di più come non sia poi sbocciato ulteriormente il feeling con il ragazzo. Il ruolo a tutta fascia – nuovo per lui – non aiuta, certo, ma la sensazione è che presto andrà trovata una linea comune per proseguire insieme o per decidere di lasciare Firenze.

E SILVIO BALDINI NON USA MEZZE MISURE >>>>>> CONTINUA A LEGGERE