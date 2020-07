Baldini su Chiesa: “Un fuoriclasse, può attaccare ovunque. Distratto? Vada in tribuna”

Silvio Baldini, allenatore della Carrarese, ha commentato le prestazioni di Federico Chiesa a RTV38:

Chiesa è un fuoriclasse, può giocare su tutto il fronte offensivo, non a 180 ma addirittura a 360 gradi. Ti dà la possibilità di scegliere dove metterlo in base al tipo di difesa che affronti. Ha una classe innata, porta un cognome importante, e deve reggere la pressione, un po’ come ha fatto Maldini. La gestione del giocatore, semmai, è stata fallace. Se il ragazzo è preso dalle sirene, allora deve andare in tribuna e fare il tifoso. Castrovilli lo vedo come Mark Bresciano, giocatore totale, fossi in una grande squadra lo andrei subito a comprare. Se la Fiorentina vuol diventare una squadra importante, deve partire da profili come il suo”.