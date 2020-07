Fares si allontana, l’esterno vicino ad un altro club di Serie A

Il pressing del Torino per Mohamed Fares, laterale algerino della SPAL, non accenna a interrompersi. Ieri, in occasione della sfida di campionato fra granata ed estensi, le due squadre hanno parlato del classe 1997 che interessava anche alla Fiorentina, e che è vicino ad un quadriennale. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro, mentre la valutazione, dapprima fissata a 11 milioni, adesso sembra poter calare. Lo riporta TMW.

