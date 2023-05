Milenkovic guida la difesa con Quarta. Attenzione a Castrovilli

Giochi (quasi) fatti anche in mediana, dove per l’occasione si rivedrà Amrabat in coppia con tutta probabilità con Mandragora (anche se la prova di Castrovilli con l’Udinese non ha certo lasciato indifferenti)

La Nazione si sofferma sulle possibili scelte di Italiano. Milenkovic, out all’andata per squalifica, guiderà la difesa. Detto che Dodo e Biraghi sugli esterni sono intoccabili, al momento pare essere Martinez Quarta l’elemento in vantaggio rispetto alla concorrenza. Giochi (quasi) fatti anche in mediana, dove per l’occasione si rivedrà Amrabat in coppia con tutta probabilità con Mandragora (anche se la prova di Castrovilli con l’Udinese non ha certo lasciato indifferenti).