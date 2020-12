Milenkovic ed un rinnovo quasi impossibile, in estate sarà addio

Sulle pagine del Corriere Fiorentino c’è spazio anche per Nikola Milenkovic. Il forte centrale serbo è forse una delle poche note liete della stagione gigliata. Il suo rendimento sul campo si è sempre mantenuto su buoni livelli nonostante i tanti gol subiti dalla Fiorentina. Tuttavia, i problemi contrattuali restano una spina nel fianco per Daniele Pradè. Il serbo ed il suo agente in estate hanno risposto negativamente alla proposta di rinnovo. Una risposta netta e decisa che non lascia spazio ad interpretazioni, in estate sarà sicuramente sulla lista dei calciatori in partenza. Una scelta pesante da digerire.

È scontro tra Comune di Firenze e FIGC: in ballo le tasse sul Centro Tecnico di Coverciano