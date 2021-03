Milenkovic e Ribery ai saluti, ma non solo: altri cambiamenti in vista

6 milioni per l’acquisto, 35 per la cessione. Questa la plusvalenza che porterà alla Fiorentina Nikola Milenkovic, destinato a partire verso la Premier League con il Manchester United in vantaggio, scrive la Gazzetta dello Sport. Il centrale serbo non ha rinnovato il contratto per poter partire a fine stagione. Ma la Fiorentina non si fermerà qui, perché è in programma un profondo rinnovamento della rosa. Anche Pezzella sarà lasciato libero di accasarsi altrove, dopo che già qualche mese fa era stato vicino al Milan. Contratto non rinnovato anche per lui, che è valutato intorno ai 15 milioni, Napoli e Roma sull’attenti. E poi ancora, l’orientamento tecnico-tattico che verrà dato alla prossima stagione determinerà le scelte su Caceres e Biraghi: il primo vorrebbe restare, anche riducendosi l’ingaggio, mentre il secondo, che non sta rendendo come ci si aspettava, sta riflettendo sul da farsi. Ma non c’è solo la difesa, visto che Ribery attende di conoscere il nome del nuovo tecnico per decidere se accettare una delle proposte che riceverà (ad esempio quella del Monza) oppure intavolare la trattativa per il rinnovo.