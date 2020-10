Milenkovic e Pezzella, giorni di fuoco. E intanto la Fiorentina chiude per Martinez Quarta

Milenkovic e Pezzella nel mirino delle big. Il centrale serbo piace all’Inter, in caso di cessione di Skriniar, al West Ham, che si è visto respingere un’offerta da 25 milioni di euro, e soprattutto al Milan. Commisso è pronto ad alzare un muro, servirebbe un’offerta fuori mercato, non inferiore ai 40 milioni: troppi per i rossoneri, che tornano alla carica per l’argentino. Il capitano sta bene a Firenze e sarebbe felice di firmare un rinnovo che non gli è stato ancora proposto. Su di lui ci sono Roma, Napoli, Inter e Valencia. Sarà un caso, ma mentre si rafforzavano le voci su Pezzella, la Fiorentina ha accelerato per Martinez Quarta del River Plate [I DETTAGLI]. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

