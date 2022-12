Milenkovic e Jovic, ora o mai più: la Serbia si gioca tutto contro la Svizzera

Ultima occasione per Jovic e Milenkovic di continuare questo Mondiale. La Serbia non può più sbagliare contro la Svizzera

Stasera tocca a Milenkovic e a Jovic. La Serbia non può più fallire e per passare il turno dovrà battere la Svizzera e sperare che il Brasile faccia il suo dovere contro il Camerun. Il difensore viola partirà titolare, mentre ci sarà un'altra panchina in vista per l'attaccante della Fiorentina. Lo riporta La Nazione.