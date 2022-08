Milenkovic e un grande sorriso: la firma e la tentazione dell’ultimo minuto

Come evidenziato dalla Nazione, le squadre interessate a Nikola erano molte e agguerrite. In Italia, l'Inter sembrava intenzionata a puntare sul serbo, ma la mancata cessione di Skriniar ha bloccato ogni possibile considerazione. Atletico Madrid e Tottenham le squadre più calde all'estero, ma mercoledì è avvenuto l'ultimo contatto. Infatti, anche il PSG si è unito alla corsa per Milenkovic ricevendo un secco no dalla Fiorentina e dall'entourage, visti i tempi ormai stretti e un rinnovo in dirittura d'arrivo.