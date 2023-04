Milenkovic, Amrabat e Nico Gonzalez: la linea di Italiano per l’Europa

La Fiorentina non si vuole fermare e domani Italiano vuole centrare una vittoria per continuare il sogno europeo. La formazione, come sottolinea La Nazione, non subirà cambi improvvisi e inaspettati

La Fiorentina non si vuole fermare e domani Italiano vuole centrare una vittoria per continuare il sogno europeo. La formazione, come sottolinea La Nazione, non subirà cambi improvvisi e inaspettati. Il tecnico viola punterà tutto su tre titolarissimi, che dovranno trascinare la Viola in Polonia. Il primo è Milenkovic, guarito dall'influenza e preservato con lo Spezia. Poi c'è Amrabat, che ha saltato il match di sabato per squalifica. Infine Nico Gonzalez, impegnato solo mezzora. Insomma, Italiano ha scelto i suoi tre leader e con loro la Fiorentina dovrà vincere un match fondamentale per il futuro europeo di Firenze.