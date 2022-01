Milenkovic a gran voce: “Andiamo a vincere tutti insieme”

Sul proprio profilo social, Nikola Milenkovic chiama a gran voce uno degli obiettivi più importanti per la Fiorentina: l'Europa

Nikola Milenkovic doveva essere il primo a lasciare la Fiorentina in estate. Invece, ha deciso di prolungare il contratto e rimanere a tenere le redini della difesa viola. Adesso sui social si è unito anche lui in coro a chiamare l'obiettivo Europa. C'è sempre il timore di doverlo salutare la prossima estate, ma sapremo che lo avrà fatto dando il massimo e rispettando la città fino all'ultimo secondo. Il difensore serbo adesso vuole costruire la strada verso la gloria scrive il Corriere dello Sport, e lo vuole fare senza sprecare un grammo di energia. Il momento per capire la direzione futura da prendere arriverà, ma per adesso la concentrazione va solo sul campo da gioco.