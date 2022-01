Gazzetta: Lukaku spinge Vlahovic alla Juventus. La Fiorentina? Non dà speranze

L’ex interista non è contento al Chelsea e in estate potrebbe decidere di seguire Conte al Tottenham, che mollerebbe il serbo

Se la situazione in casa Blues non si ricompone c'è il rischio che in estate questa vicenda stravolga il mercato degli attaccanti. E la Juventus può sperare in un cambio di obiettivo degli Spurs, lasciando campo libero su Vlahovic. La situazione, tuttavia, è statica: fermi i contatti con la Fiorentina, che non concede speranze ai bianconeri e vuole tenere l'attaccante per tornare in Europa; lo stesso serbo chiede 8 milioni netti a stagione, cifra fuori budget per la Continassa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.