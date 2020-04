Milenkovic/2: “Non penso al mercato, sono della Fiorentina. Che deve puntare al massimo livello”

Dopo aver affrontato la questione legata alla ripartenza (LEGGI), Nikola Milenkovic continua nella sua chiacchierata col Corriere Fiorentino: “Premier? Non ci penso. Sono un calciatore della Fiorentina, il mio dovere è fare il massimo per la causa viola”. L’opinione su Vlahovic è che può e deve migliorare, perché ha la mentalità giusta, mentre la Fiorentina difetta in generale un po’ di esperienza, ma ha il tempo e l’impegno dalla propria parte. E se arrivasse un altro grande difensore? Per Milenkovic nessun problema: tutti contenti. Poi un chiarimento sul ruolo: “Sono nato e cresciuto centrale, mi trovo bene anche a tre e ho giocato da terzino (con Pioli, ndr), ma sinceramente spero che quest’ultima rimanga una soluzione di emergenza”. La Fiorentina deve puntare più in alto possibile, così come Nikola, ambizioso e voglioso di lavorare per raggiungere il massimo livello.