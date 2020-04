Milenkovic/1: “Tanta voglia di ricominciare, dobbiamo chiudere al meglio. Iachini ha portato grinta”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, un giovane veterano della Fiorentina, con alle spalle già tre anni di Serie A e un Mondiale a soli 22 anni. Il ragazzo ammette che gli manca un po’ tutto, dalla famiglia agli amici, passando per la vita di spogliatoio. L’idea di un ritorno degli allenamenti porta qualche sorriso: “Sono contento, anche se poi giocare isolati da tutto il resto sarebbe molto difficile. Però c’è tanta voglia di ricominciare a giocare a calcio, con tutte le precauzioni che impone l’emergenza”. Vero è che giocare d’estate ogni tre giorni non sarebbe semplice, però Milenkovic non vede alternative ed è consapevole del fatto che gli atleti sono sempre tenuti sotto controllo. “Negli ultimi mesi avevamo iniziato a far punti dopo un avvio complicato, adesso speriamo di chiudere in bellezza. Iachini? Ha portato grinta e voglia di lottare”.