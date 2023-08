Milenkovic/2: “Mai creduto nell’addio di Italiano. Nico onorerà la 10”

"Quando un allenatore lavora bene e fa risultati importanti finisce sempre al centro di tante voci, è così anche per i giocatori forti. Ma non ho mai avuto paura che se ne andasse perché ha un contratto e perché come tutti noi ha tanta fame".

Continua a parlare di Fiorentina e di Italiano, Nikola Milenkovic. Il difensore serbo sottolinea con forza la permanenza del tecnico viola: "Quando un allenatore lavora bene e fa risultati importanti finisce sempre al centro di tante voci, è così anche per i giocatori forti. Ma non ho mai avuto paura che se ne andasse perché ha un contratto e perché come tutti noi ha tanta fame". Ambizione e carica, questo quello che ha visto il serbo negli occhi dei suoi allenatori. Un po' segnati dalla scorsa stagione, soprattutto dalle due finali perse: "Entrambe fanno troppo male, anche se a conti fatti forse pesa di più quella col West Ham perché era l'ultima chance per vincere una coppa. Dispiace dopo un cammino che in Europa era stato straordinario". Infine, il serbo manda un messaggio a Castrovilli, augurandogli una buona fortuna e un buon ritorno. E Nico Gonzalez? "Sono sicuro che Nico saprà onorare questa maglia molto importante". (LA PRIMA PARTE DELL'INTERVISTA)