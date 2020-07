Milan, Pioli dopo la conferma vuole ritrovare Milenkovic. La richiesta è alta

Tuttosport indica Nikola Milenkovic come primo obiettivo per la difesa del Milan, che al momento non è molto nutrita. Esattamente come Rangnick, anche Pioli è convinto di voler investire sul giovane centrale serbo, ritenuto un jolly importante e in linea col progetto di ringiovanimento della rosa. La richiesta della Fiorentina non si schioda dai 30 milioni, i dirigenti rossoneri hanno affrontato l’argomento all’inizio della settimana, a margine dell’incontro con Ramadani per Rebic, il riscatto del quale potrebbe giocare un ruolo attivo nell’affare. Le parti si ritroveranno a fine campionato per parlare e cercare un’intesa, auspicata soprattutto dai rossoneri e da Pioli.

Leggi anche: MERCATO, PER LINETTY PRONTO IL DERBY DELL’APPENNINO