Linetty, è gelo con la Samp. Fiorentina pronta ad approfittarne, occhio al derby

La Gazzetta dello Sport scrive che Karol Linetty (LA SCHEDA) sta temporeggiando troppo in merito al prolungamento di contratto con la Sampdoria, cosa che sta indisponendo i blucerchiati. Il gioco al rialzo che sta venendo fuori potrebbe favorire una cessione, e allora la Fiorentina, insieme al Bologna, è una delle maggiori indiziate per il futuro dell’incursore doriano. Il Derby dell’Appennino è in procinto di scatenarsi sul mercato.

USCITE: DRAGOWSKI VIA? TERRACCIANO BRILLA, LE VOCI SI FANNO INSISTENTI