Difesa sotto pressione: c’è un primato da proteggere stasera. Dragowski va via?

La Nazione accende i riflettori sulla difesa della Fiorentina, la migliore in A dopo il lockdown. L’attacco della Roma mescola fisicità e talento. Alle spalle del terzetto titolare, ancora Terracciano. Le voci su Dragowski si fanno più insistenti, adesso che il suo vice ha dimostrato di saperne fare le veci, non sarebbe uno scandalo se la Fiorentina decidesse per il passaggio di consegne, afferma il quotidiano. La partita, in realtà, conta solo per la Roma, con i viola salvi e Chiesa ormai proiettato verso un futuro lontano da Firenze (LEGGI QUI). Il maggiore stimolo ce l’ha Iachini, il cui curriculum mal si sposa con le ambizioni di una piazza che sogna l’Europa che conta. Giusto pretendere qualcosa in più per il futuro. Stasera è lo iachinismo contro il gioco arioso di Fonseca, contropiedi contro manovra. Con un occhio al mercato, che informalmente parte il 3 agosto, dopo mesi di chiacchiere.