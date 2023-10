Milan, Inter, Juventus e Napoli fate attenzione. Per la Champions, Italiano c’è

Una è già lì, in rampa di lancio. L’altra potrebbe esserci, se non avesse sprecato punti sanguinosi in gare fifty-fifty poi andate dall’altra parte. Fiorentina e Atalanta non lo dicono, e non potrebbero fare altrimenti, ma - romane permettendo - sognano di diventare il quinto incomodo tra le 4 litiganti per la Champions. Operazione non facile, anche perché entrambe si spenderanno pure il giovedì in Europa, ma se una tra Milan, Inter, Juve e Napoli dovesse distrarsi Viola e Dea sono pronte ad inserirsi. Anche perché sia Italiano sia Gasperini devono ancora portare i nuovi a livello della vecchia guardia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.