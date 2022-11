Milan-Fiorentina, la probabile formazione: i “titolarissimi” per l’impresa viola

Alle ore 18.00, la Fiorentina di Italiano scenderà in campo a San Siro contro il Milan di Pioli . Una sfida dalle mille emozioni, pronta a regalare spettacolo e divertimento. Il Milan deve trovare punti per la lotta scudetto, ma la Fiorentina vuole tentare l'impresa dopo le tre vittorie consecutive in campionato.

La formazione

Italiano non ha dubbi. Pronti i "titolarissimi" per tentare di sfidare il Milan dell'ex Pioli. Terracciano in porta, Dodò e Biraghi sulle fasce, Milenkovic verrà affiancato da Martinez Quarta, preferito a Igor. Amrabat e Mandragora agiranno dietro all'ex Bonaventura, ancora schiarato come trequartista. Koaumè e Ikonè saranno gli esterni, con Jovic prima punta.