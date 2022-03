Migliaia di fischietti per Vlahovic, l’avversario scappato di notte

"Migliaia di fischietti viola suonati all’unisono. Un tappeto sonoro quasi tribale, come una grande Haka collettiva ad accogliere nella gabbia del Franchi il grande avversario"

"Migliaia di fischietti viola suonati all’unisono. Un tappeto sonoro quasi tribale, come una grande Haka collettiva ad accogliere nella gabbia del Franchi il grande avversario «scappato di notte» da Firenze come recita uno striscione in curva Fiesole a ricordare un addio che fino all’ultimo sembrava impensabile. Nei modi e nei tempi. E poi il richiamo a Dante Alighieri, al trendaduesimo canto dell’Inferno, con una coreografia di fuoco e fiamme mentre una scritta recita «ormai non vo’ che più favelle, malvagio traditor. Ch’a la tua onta porter io porterò di te vere novelle».