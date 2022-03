Le fiamme e la terzina sui traditori: il Franchi è il dodicesimo uomo

Coreografia spettacolare della Curva Fiesole, ma al 91' ecco la beffa

"Fischietti (assordanti) e poi cori, continui, e sia chiaro non solo contro Vlahovic. C’era la Juve a Firenze e Firenze non poteva non tornare ad accendere il ‘Franchi’ come nelle occasioni più belle. Quelle in cui una foto della curva segna e ridisegna la storia. Ed è stato così anche per l’idea di accogliere e colpire Vlahovic ripartendo dalla Divina Commedia. Da Dante. Il rosso delle fiamme del canto dell’ Inferno, la terzina dedicata ai traditori, l’immagine, che occupa la sezione centrale di tutta la Fiesole, del Sommo Poeta. Tutto questo per raccontare e gridare in faccia a Dusan che Firenze ha deciso di non perdonarlo. E non lo farà mai. C’era il cuore viola ieri sera al ‘Franchi’. C’erano 28mila cuori viola che hanno cantato, sofferto e corso accanto alla squadra con il ‘rumore’ che non si sentiva da tempo".