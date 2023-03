Barak, l’arma in più dei gigliati. I numeri del momento d’oro di Antonin

Su Il Corriere dello Sport di oggi, un approfondimento su Antonin Barak, giocatore che sta aiutando, e non poco, la Fiorentina in questo scorcio di stagione. Quando gli attaccanti viola non concretizzano, scrive il quotidiano, spunta infatti Barak. Come successo lo scorso 12 gennaio in Coppa Italia contro la Sampdoria, anche giovedì in Conference League con il Sivasspor il centrocampista è riuscito a risolvere la partita dei gigliati. Barak che in seguito aveva caricato anche l'ambiente tramite il suo profilo Instagram per infondere grinta e fiducia verso il passaggio del turno (LEGGI QUI LA NEWS), proprio lui che, da ceco, sogna la finale a Praga. In Conference League il classe '94 ha realizzato quattro reti: due contro il Riga, fra andata e ritorno, una contro gli Hearts of Midlothian e l’ultimo, in ordine di tempo, contro il Sivasspor. I gol stagionali sono invece sette in totale in tutte le competizioni, che lo confermano come uomo decisivo nell’economia della squadra viola. Dopo gli attaccanti, il ceco è diventato infatti l’elemento più incisivo della rosa e proprio in questa prospettiva era stato acquistato, e riscattato in anticipo, dalla Fiorentina. Dati che starà studiando anche a Vincenzo Italiano per decidere se farlo partire dal primo minuto contro la Cremonese. Nella massima serie fino ad ora Barak ha segnato contro il Milan nella sfida d’andata e ultimamente nella trasferta a Verona dove ha realizzato la rete che ha spianato l’incontro e che ha poi aperto la strada a Cabral e Biraghi per il 3-0 definitivo. Domani a Cremona sogna di essere nuovamente decisivo, anche perché andare in doppia cifra in questa stagione sembra tutt’altro che impossibile, viste le tante partite ancora in programma. E per Barak non sarebbe la prima volta dal momento che lo scorso anno è riuscito a fare centro in ben undici occasioni con la maglia del Verona.