Metti uno Jovic al Maradona. Che chance per l’attaccante contro il Napoli

Titolare

Visto il problemino di Cabral, al Maradona potrebbe infatti toccare a lui, per poi lasciare spazio in Conference al brasiliano. Sono "solo" 4 le reti segnate (11 totali), l'ultima più di due mesi fa: poi tante panchine, poca continuità e un rendimento anche fisico non eccelso. Ora è pronto per ritrovare brillantezza, visto che le qualità non si discutono. Per ora manca l'esplosione vera e propria e anche per questo mettersi in mostra in casa del Napoli sarebbe una bella vetrina. Come scrive il Corriere Dello Sport serviranno risposte positive anche da lui in questo finale convulso. Anche perché Jovic ama le sfide impossibili: e quella in un Maradona vestito a festa la è.