Mertens si riprende il suo trono: di fronte ancora la Fiorentina, 130 reti e 7 anni dopo

Era il 30 ottobre del 2013, Mertens era un esterno giovane e forte arrivato dall’Olanda, si giocava Fiorentina-Napoli e il gol del 2-1 per gli Azzurri fu proprio una sua meraviglia, il primo di 130 perle incastonate lungo oltre 7 anni di permanenza all’ombra del Vesuvio. 7 anni nei quali la Fiorentina è stata trafitta da Mertens altre sei volte, per un totale di 7, e domani, dopo un mese di infortunio, il folletto belga tornerà probabilmente titolare contro i viola. In questa stagione inizialmente Osimhen lo aveva costretto ad arretrare il raggio d’azione, ma adesso, con il nigeriano in un tunnel di infortuni e Covid, Gattuso si affida all’estro e al senso del gol del suo numero 14. Lo scrive il Corriere dello Sport.

