Mercato: settimana decisiva per Milenkovic e lo sfoltimento della rosa

Quella cominciata oggi sarà una settimana decisiva per il mercato della Fiorentina, con i viola che infatti nella tourneè tra Austria e Spagna faranno le valutazioni finali per molte pedine della scacchiera gigliata. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il dg Joe Barone ed il ds Daniele Pradè sono in Austria per valutare alcuni giocatori insieme a mister Italiano, in primis Nikola Milenkovic. La deadline per l'ex Partizan è fissata ai primi sette giorni di questo mese e, in assenza di offerte provenienti dal mercato di almeno 15-20 milioni, la sensazione è che più passa il tempo più è probabile che il serbo rimanga a Firenze. Per lui i viola proporrebbero un contatto triennale fino al 2025 con più di 3 milioni di ingaggio a stagione. Per quanto riguarda lo snellimento della rosa dei viola inoltre, la permanenza in panchina ieri di Zurkowski è un indizio che propende verso la cessione del centrocampista, con la Fiorentina che sta cercando acquirenti anche per altri due giocatori: Nastasic e Kouame. Il primo non ha mai dato garanzie, e non sarebbe un profilo idoneo per una squadra che si troverà a giocare ogni 3 giorni questa stagione, mentre per Kouame si registra l'interessamento di Nantes e Spezia. In partenza anche Gabriele Gori, il quale, dopo aver firmato fino al 2025 con i viola, approderà alla Reggina in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni, con i gigliati che si terranno l'opzione del contro-riscatto fissato a 2,8.