Mercato, serve piazzare gli esuberi. Ed occhio a Bianco, Barak e Parisi

La Nazione tratta oggi il mercato in uscita della Fiorentina, parlando degli esuberi che devono piazzare i gigliati. Come scrive il quotidiano, Breakalo di mercato ne ha, ma solo in prestito, e per lui hanno fatto capolino Parma, Genoa, Monza, Venezia, e soprattutto l'Empoli. Riflessioni in corso anche per Gino Infantino, il quale avrebbe voluto far colpo su Palladino ma che è probabile possa partire in prestito. Per lui interesse dall'Argentina, anche se il giocatore vorrebbe rimanere in Europa. Da valutare anche la situazione di Martinelli: per la Fiorentina può rimanere a fare il terzo portiere, anche se l'entourage del giocatore sta cercando di capire se ci sono richieste per una maglia da titolare in B o in C. In partenza, infine, anche Christensen e Sabiri, ed occhio anche ad elementi più "coinvolti" come Bianco, sul quale c'è lo Sturm Graz, Barak, sul quale si è fatto vivo il Cagliari. e Parisi, che potrebbe partire in caso di arrivo di Kostic a Firenze.