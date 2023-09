Mercato: quante operazioni! E per la prossima stagione si punta alla squadra B

Il Tirreno scrive oggi delle operazioni di calciomercato portate a termine dalla Fiorentina in questa finestra estiva. Come scrive il quotidiano, infatti, sono oltre 40 le azioni concluse, tra entrate, uscite, prolungamenti e primi contratti. Tra queste, un occhio di riguardo per i giovani, con i gigliati che ne hanno mandati in prestito 14 aspettando la nascita della squadra B che, il club del presidente Commisso, spera di poter battezzare già dalla prossima stagione. Oltre a ciò, si è fatto "cassa" con gli scontenti, ovvero con quei giocatori la cui avventura con la Fiorentina era arrivata al capolinea (Amrabat su tutti), e si è puntato su chi questo progetto potrebbe davvero farlo decollare, andando a far leva anche sulla voglia di riscatto dei singoli, come avvenuto con Arthur. In entrata, il primo colpo è stato quello di Fabiano Parisi, preso dall'Empoli dopo essere stato attenzionato nel tempo. La stessa sorte, tra qualche mese, potrebbe accomunare pure Tommaso Baldanzi. Per Arthur, invece, i piani sono già stati predisposti: il brasiliano preso dalla Juventus è arrivato in prestito oneroso, ma il diritto di riscatto a 18 milioni – per altro pagabili in tre esercizi – è già stato fissato. Il giocatore, fortemente voluto da Italiano, si è subito messo al centro della squadra, pronto a farle fare, fin dalla ripresa, il salto di qualità, in coppia o meno con Maxime Lopez, l'altro giocatore acquistato l'ultimo giorno di trattative dal Sassuolo, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sul fronte prestiti, poi, Costantino Favasuli e Lorenzo Lucchesi sono sì passati in prestito alla Ternana, ma prima hanno proceduto col rinnovo e l'adeguamento contrattuale, mentre per Michele Cerofolini, passato a titolo definitivo al Frosinone, la società del presidente Commisso si è comunque tenuta il diritto di riacquisto, esattamente come per Giovanni Corradini, ceduto allo Spezia ma con diritto di prelazione futura. Anche Mattia Fiorini, trasferitosi in prestito al Foggia, ha allungato l'accordo che lo lega ai viola, così come Fallou Sene, che ha prolungato la sua intesa con i viola fino al 2025.