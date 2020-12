Mercato, proposto alla Fiorentina il bomber dello Young Boys. Cutrone può andare a Benevento

Tuttosport si concentra sulle trattative in attacco per quanto riguarda la Fiorentina, che, come vi abbiamo già raccontato, sarebbe la squadra che ha offerto 12 milioni per l’esterno d’attacco Dennis Man (SCHEDA) alla Steaua Bucarest; Becali vuole due milioni in più, ma i viola sono avanti sulla concorrenza. L’alternativa rimane Caicedo, visto che, spiega il quotidiano, Piatek pare proprio destinato a tornare al Genoa. Alla Fiorentina però è stato proposto anche Jean-Pierre Nsame, bomber camerunense dello Young Boys, a segno contro la Roma in Europa League e capocannoniere dello scorso campionato svizzero. In uscita Patrick Cutrone, per cui si fa largo l’ipotesi Benevento.

