Mercato, oscillazioni al ribasso: Gonzalez e Cabral perdono valore

"Il rebus Nico e l’atteggiamento da tenere nei confronti di Cabral". Così La Nazione analizza le sfumature finanziarie dei due attaccanti in vista del mercato di gennaio. Gonzalez è costato 26 milioni e adesso ne vale cinque di meno. Il prezzo - si legge - lo fanno gli operatori di mercato che valutando il cartellino del giocatore devono tenere conto del rendimento nella stagione in corso e del fatto che Nico ha comunque saltato la vetrina del Mondiale. Se la Fiorentina dovesse decidere di trattare in qualche modo la cessione dell’attaccante, al più potrà tirare il prezzo poco sopra ai 20 milioni.