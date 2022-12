Mercato? Non adesso. Vincere la scommessa Jovic e aspettare i rientri

Il mercato è ancora un'incognita. La Fiorentina dovrà puntare su Jovic e sui rientri per risalire la china e sognare in grande

La Nazione si sofferma sulle possibili mosse di mercato della Fiorentina. Dei nuovi innesti non sono così scontati, infatti Italiano dovrà prima concentrarsi su altri aspetti. Innanzitutto, riuscire a vincere la scommessa Jovic. Il serbo dovrà dimostrate di poter inserirsi al meglio nel nuovo modulo. E poi c'è la questione dei rientri. Nico, Sottil e Castrovilli saranno la spinta in più della Fiorentina per la ripresa del campionato. In questo modo la squadra potrà guardare avanti, anche oltre al mercato.