Mercato, Milenkovic finisce nel mirino di una big d’Europa

Nikola Milenkovic è uno dei profili più attenzionati nel panorama calcistico internazionale. Non sono molti i difensori nati nel 1997 che vantano già cinque stagioni da titolare in una massima divisione. Considerando poi anche l’aspetto contrattuale, l’accordo che lega il serbo alla Fiorentina scade nel giugno 2022, dunque molte squadre stanno cominciando a muoversi per accaparrarsi l’ex Partizan. Tra queste c’è il Liverpool, che, come riporta Tuttosport, è a caccia di un difensore emergente per rinforzare la difesa in estate. Gli altri nomi sulla lista dei Reds sono Tomiyasu del Bologna e Ajer del Celtic.

