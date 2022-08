Mercato: manca l’ultimo pezzo del puzzle. E rispunta una vecchia fiamma

Il Corriere dello Sport analizza oggi il mercato della Fiorentina, sottolineando quanto alla squadra di Vincenzo Italiano manchi l'ultimo tassello per potersi definire veramente completa. Si fa riferimento chiaramente alla famosa mezzala di qualità che i viola starebbero ricercando, un giocatore magari che possa ricoprire più ruoli ed agire anche da trequartista o da esterno. Bajrami al momento resta il favorito, anche se la trattativa con l'Empoli va avanti ormai da settimane, e risolutivo in questo senso potrebbe essere il ritorno in azzurro di Zurkowski, il quale però è seguito anche dal Bologna. Lo Celso rimane sempre monitorato ma virtualmente fuori causa, mentre secondo il quotidiano il nome che potrebbe tornare di moda è quello di Dennis Praet.Pradè aveva smentito l'interesse per il giocatore un mese fa, ma potrebbe esserci un ritorno di fiamma.