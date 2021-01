Mercato, la strategia e i nomi per il nuovo attaccante. Intanto Cutrone saluta

La Fiorentina tiene d’occhio alcuni profili per rinforzare l’attacco. Inglese del Parma è una soluzione per l’immediato, ma si vorrebbe evitare di investirci per il futuro. La candidatura forte resta quella di Caicedo della Lazio, del quale si è parlato anche a margine della gara di ieri. Le parole di Tare sembrano una tattica per tenere alto il prezzo (viola non vanno oltre i 6, biancocelesti ne vogliono 8). Sempre seguiti gli sviluppi attorno a Scamacca del Genoa, ma proprietà Sassuolo. In uscita Cutrone: Sampdoria e Benevento su di lui. Lo scrive La Nazione.

