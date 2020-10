Mercato, la Fiorentina aspetta ancora Milik: a gennaio nuovo assalto di Pradè

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina aspetterà gennaio per lanciare un nuovo assalto ad Arek Milik. Il centravanti polacco, che vive da separato in casa al Napoli, rischia di saltare l’Europeo. “Zibi” Boniek (presidente della Federcalcio polacca) lo ha avvertito, o gioca o non sarà convocato. Per questo motivo durante la sessione invernale è possibile un suo trasferimento. Spiragli che eventualmente la squadra gigliata sarà pronta a cogliere. Per adesso la porta rimane aperta, ma la concorrenza non manca.