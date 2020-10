Squadra ancora senza i nazionali, ecco quando rientreranno a Firenze

La Fiorentina ricomincerà oggi i suoi allenamenti al centro sportivo “Davide Astori”, dopo due giorni di riposo, ma sempre a ranghi ridotti. Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, i vari convocati nelle Nazionali faranno ritorno al campo soltanto a cominciare da domani. Dragowski, Caceres, Kouame, Amrabat, Cutrone, il neoacquisto Quarta e gli italiani Biraghi e Bonaventura rientreranno a Firenze domani mentre gli ultimi a tornare saranno i serbi Vlahovic e Milenkovic. Tangibile la curiosità di scoprire e conoscere Martinez Quarta, il nuovo acquisto in difesa è senza dubbio il pezzo pregiato del mercato viola. Le ottime prestazioni in nazionale, e le parole di elogio di tanti ex campioni, hanno fatto sognare i tifosi. Intanto ai campini oggi si rivedranno Ribery e Callejon, due veterani decisi a migliorare la propria intesa per portare la Fiorentina verso importanti traguardi.

