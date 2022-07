Mercato, fase due: spazio alle cessioni, focus su Milenkovic e sostituti

Dopo gli acquisti, la Fiorentina affronta anche il tema riguardante le cessioni. Quelle di Pulgar e Dragowski sono in un certo senso obbligate, altri elementi (vedi Kouame) possono ritrovarsi al centro di proposte interessanti. E poi c'è Milenkovic .

A breve è previsto un vertice: Juventus e Inter ci proveranno, ma per il club viola servirà un bel pacchetto di milioni. Tra i possibili sostituti del serbo sono sempre monitorati Acerbi, occasione concreta e ormai lontano dalla Lazio; Le Normand, da non trascurare i contatti con la Real Sociedad, che però chiede 22/23 milioni di euro; e Kumbulla, con la Roma che ha fatto sapere di volere il riscatto obbligatorio a non meno di 15 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.