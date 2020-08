Mercato, due certezze (uno resta e uno se ne va) e due dubbi nella rosa viola

In mezzo a tanti dubbi, la certezza della Fiorentina si chiama Martin Caceres. Il duttile difensore uruguayano resterà ancora per un anno, come da contratto, e contribuirà a dare spessore al reparto. Del resto, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Pradè era convinto che il rapporto sarebbe proseguito, tanto che aveva consigliato a Martin di iscrivere i figli a scuola a Firenze. Certezza nell’altro verso è anche Badelj, destinato a partire e a salutare definitivamente. In bilico, invece, ci sono Rachid Ghezzal, che a Iachini piace ma il cui riscatto costa ben 10 milioni (i viola chiederanno uno sconto) e Dalbert, che vorrebbe come Biraghi il prolungamento dell’accordo di scambio con l’Inter. Le due società parleranno dopo l’Europa League. E PER L’ATTACCO RIPRENDE QUOTA L’IDEA PIATEK…