Un pistolero a Firenze? Riprende quota l’idea Piatek. Belotti…

La Fiorentina è alla ricerca del bomber per la prossima stagione. Per questo motivo ha messo nel mirino Mario Mandzukic. Non solo, però, l’ex juventino. Come scrive La Nazione, l’idea Belotti (SCHEDA) è quella che più si avvicina al pensiero di Commisso, ma nelle ultime ore ha ripreso quota anche la candidatura di Piatek (SCHEDA).

Il centravanti è tesserato per l’Hertha Berlino dopo aver lasciato il Milan a gennaio. I contatti con il manager del polacco partono da lontano e a quanto pare sarebbero ripresi con una certa insistenza nelle ultime ore. La Fiorentina, insomma, considera Piatek uno dei candidati ad occupare il posto al centro della linea d’attacco che Iachini utilizzerà la prossima stagione. Abbastanza chiari anche i termini dell’operazione. Il club viola potrebbe mettere sotto contratto il centravanti con una formula simile a quella utilizzata per Cutrone, ovvero il prestito per una stagione (prestito oneroso) con riscatto obbligatorio in quella successiva. Piatek lo si può acquistare per una cifra che supera di poco i 20 milioni.