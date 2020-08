“Piatek abbordabile, l’Hertha pronto a venire incontro alla Fiorentina. Ecco chi rimane davanti”

Ecco le parole di Riccardo Galli, firma de La Nazione, ad A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“La Fiorentina non vuole rinunciare alla percentuale su Rebic, un accordo chiuso in maniera molto dinamica, che sta fruttando molte prospettive. Adesso i club sono al tavolo delle trattative, credo che arriverà una cifra importante nelle casse di Commisso. Credo poco, mia sensazione, all’innesto di Chiesa nei discorsi con i rossoneri. Invece Milenkovic è stato chiesto, e Vlahovic si integrerebbe bene con gli altri attaccanti a disposizione di Pioli. Paqueta’ poteva far bene già nella Fiorentina che avrebbe dovuto essere di Gattuso, ed è ancora presente nella lista della dirigenza viola. I tempi per Chiesa, tornando al numero 25, sono lunghi, e l’operazione richiede la pianificazione delle mosse successive. 65 milioni sono un prezzo molto elevato, se arrivassero la Fiorentina li prenderebbe in considerazione.

Piatek? Sì, mi risulta da diverso tempo l’interesse della Fiorentina. O lui o Belotti, queste le indicazioni di Commisso. So che il giocatore vuole tornare in Italia e so che l’Hertha Berlino è pronto a intavolare la trattativa su binari percorribili per la Fiorentina, ossia un prestito oneroso da pagare l’anno seguente. In pieno lockdown Pradè ha gettato le basi. Se lo vedo bene? Sì, di lui ho le immagini italiane, col Genoa e i primi sei mesi al Milan. Chi resta? Cutrone in netto vantaggio su Vlahovic”.

