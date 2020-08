Bonaventura tra Dea e Strega. Riflessioni in corso, ma la Fiorentina non molla

Per Jack Bonaventura rimangono quattro alternative. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi disegna due possibili futuri del centrocampista, diviso tra il ritorno alla sua Atalanta (in Champions), con moltissima concorrenza e la possibilità concreta di non essere titolare, e la sfida-Benevento, con una permanenza in Serie A tutta da conquistare, ma da protagonista. Le riflessioni sono in corso. Invece Sky Sport avanza le candidature di Fiorentina e Roma.

