Mercato, cessioni: Brekalo in uscita, Ikone e Barak da valutare

La Repubblica analizza oggi il mercato della Fiorentina, riflettendo sulle possibili partenze nella rosa dei viola. Per due arrivi, infatti, ci saranno due partenze: Brekalo, titolarissimo in quest’ultimo periodo per mancanza di alternative, con l’arrivo di Rodriguez potrebbe andare alla Dinamo Zagabria, che ha resistito agli assalti della Salernitana forte di un’intesa con il calciatore trovata a inizio gennaio. Rebus invece su chi farà spazio a Vargas: l’indiziato principale sembrava Barak ma dopo Riad e la sconfitta con il Napoli la trattativa con gli azzurri si è arenata, anche perché rimane distanza di cifre e di formula, con i viola che chiedono l’obbligo di riscatto e De Laurentiis che vorrebbe soltanto il diritto. Facile quindi che possa essere messo sul mercato Ikone, anche dopo l’episodio del rigore sbagliato che ha lasciato strascichi con i tifosi. La Fiorentina ha incontrato l’agente per capire se ci sono offerte sul tavolo e ha ribadito che non cederà comunque Jorko per una cifra troppo inferiore ai 15 milioni di euro spesi a inizio 2022 per prenderlo dal Lille.