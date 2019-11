“Mercafir, 6 milioni per i terreni”: no comment del Comune di Firenze alle parole di Commisso

La Nazione si concentra sulle parole di Rocco Commisso sul nuovo stadio. Per il presidente il prezzo giusto sono i 400mila euro a ettaro pagati per “il terreno vergine” di Bagno a Ripoli. Vale a dire, facendo una moltiplicazione, che i 15 ettari dell’area Mercafir non dovrebbero costare più di 6 milioni di euro, facciamo pure 7 per essere di manica larga. Altrimenti? “Se il prezzo non è giusto e se non vengono rispettati i tempi, lo stadio alla Mercafir non si fa“. Lo dice subito Commisso. E lo ha già detto al sindaco Dario Nardella, fa presente. Mentre da Palazzo Vecchio, sull’argomento, arriva un “no comment”. E si continua a lavorare con la task force dedicata al progetto stadio con le modalità comunicate a Commisso nell’incontro del 25 ottobre. Eppure il prezzo per la vendita del terreno pubblico del Comune non lo fa certo il sindaco. Saranno i periti del tribunale a stabilirne il valore. Diversamente la Corte dei Conti avrebbe già materiale su cui lavorare. Possibile che ci si avvicini alla cifra valutata come «prezzo giusto» dal presidente della Fiorentina? A Castello Toscana Aeroporti, se si arriverà alle condizioni per il rogito, pagherà a Unipol 75 milioni per circa 120 ettari, ovvero circa 600mila euro a ettaro.