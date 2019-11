LIVE – Commisso: “Mercafir solo al prezzo giusto, su Chiesa forse novità. CS investimento da 50 milioni”. Poi svela la carica di Joe Barone

A breve le dichiarazioni di Rocco Commisso dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi, appena prima della conferenza di Mister Montella: prima dell’inizio della conferenza, il n° 1 viola ha esibito la maglia di Milenkovic, che il serbo gli ha regalato dopo il gol vittoria di mercoledì sera.

“Si parla tanto di fast fast fast, che deriva dai casi della mia vita. Ogni volta che ho preso una decisione veloce è andata bene, sono istintivo e mi piacciono i rischi perché ci vedo un’opportunità. Quando ho preso una decisione veloce nella mia vita ho sempre ottenuto ottimi risultati, questo è successo anche quando ho fondato Mediacom. Andando fast fast fast sono qui oggi. Se aspettavo i due mesi di due diligence, forse la Fiorentina non era in mano mia, perché qualcun altro avrebbe comprato al posto mio o i Della Valle avrebbero preso la decisione di restare”.

Concetto di 2+2: “Il mio obiettivo è quello di costruire in due anni il centro sportivo, negli altri due lo stadio. Stamani sono stato a Bagno a Ripoli, non sarà solo il più grande Centro Sportivo d’Italia, ma anche il più bello. Siamo stati a Sassuolo, domani visiteremo quello del Bologna, entro il 30 novembre vedrete quello che faremo a Bagno a Ripoli perché dobbiamo presentare al Comune la nostra idea. Non costerà 10-15 milioni, sarà un investimento da 50 milioni. Dobbiamo incrementare i ricavi, questo servirà per portare la Fiorentina al top. Sono contentissimo di aver preso questa decisione perché è un messaggio che sto dando a Firenze e all’Italia: quando il privato comunica bene con il pubblico si può investire. E tra 3/4 settimane vedrete quanto è bello. Grazie alla Mediacom stiamo andando bene. Ogni tre mesi mandiamo i risultati della Mediacom. I nostri debiti, pur comprando la Fiorentina, sono diminuiti rispetto ad un anno fa e abbiamo chiuso il novantunesimo trimestre in utile consecutivo”.

Su Joe Barone: “In questi tre anni mi ha aiutato molto, sia con i Cosmos che con la Fiorentina. Ha lasciato quattro figli a New York e la moglie che verrà qua due giorni visto che anche lei lavora 16 ore al giorno. Voglio dare a Joe il giusto riconoscimento, non sarà più il mio braccio destro (ride n.d.r.) ma sarà Direttore Generale. Anche mio figlio Joseph sarà nel C.d.A.”.

Sul Franchi e sull’attuale C.S.: “L’idea iniziale era quella di restare al Franchi, perché sapevo che muoversi poteva essere un problema. Ma non spendo soldi per un progetto mezzo e mezzo: non so cosa succederà del Franchi. Non posso aspettare mesi per sapere quanto vogliono per l’area Mercafir, se il prezzo e i tempi non saranno giusti (47 mesi n.d.r.) io non lo voglio quindi mi tengo aperte altre alternative. Voglio che a settembre del 2023 la Fiorentina giochi nel nuovo stadio. Campi? Sapevo che i Della Valle volevano costruire lì il Centro Sportivo. Ho incontrato il sindaco Fossi, molto bravo, vedremo”.

Sul mercato: “Non ci siamo ancora seduti, vedremo come muoverci a gennaio”.

Ancora sulla Mercafir: “Il prezzo giusto? Zero (ride n.d.r.). Se prendiamo quello che abbiamo speso per la Fiorentina, la sponsorizzazione Mediacom, poi il Centro Sportivo e lo Stadio sarà un investimento da 450 milioni, il più grande della storia a Firenze. Quando dai qualcosa, ti aspetti di avere qualcosa in cambio… La città deve sapere che quando fai un investimento, per incentivarlo ti aspetti qualcosa in cambio. Se non sarà un prezzo giusto, o i tempi non saranno giusti, non lo accetterò: vediamo cosa succederà”.

Sui tifosi e Chiesa: “28.000 abbonamenti venduti sono un riconoscimento, la gente è tornata dalla ‘sua’ Fiorentina e di questo ne sono molto felice. Chiesa? Si parla, può darsi che ci sarà un annuncio più avanti, ma non c’è nessun accordo per ora. Il nostro lavoro è quello di parlare e poi portare a termine le cose”.

