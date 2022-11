Mentalità, modulo, gruppo: il rilancio di Italiano in tre mosse

La mentalità

Anche un allenatore super meticoloso come Italiano sa benissimo che senza il giusto atteggiamento non si va da nessuna parte e per questo, ad un certo punto, ha parlato con i suoi ragazzi e ha pronunciato parole che mai (prima) gli erano uscite dalla bocca. "Non me ne frega nulla della prestazione, del gioco. Dobbiamo iniziare a far punti". Questo, più o meno, il senso del discorso (condiviso dal gruppo) che si è tradotto in un modo di scendere in campo decisamente diverso. Si è visto a La Spezia, e contro la Sampdoria. Gare nelle quali la Fiorentina ha accettato di giocare come fossero scontri diretti per la salvezza mettendoci, quindi, tutta la cattiveria possibile. C’è un dato, che lo conferma. Fino alla doppia trasferta in Liguria i viola erano ultimi per gol subiti nei primi 15’ di partita. Ecco, da quel momento non solo non sono più passati in svantaggio ma, al contrario, hanno sempre trovato il gol nel primo quarto d’ora.