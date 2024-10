Meno possesso e più lanci lunghi: così Palladino ha cambiato la Fiorentina

La Fiorentina di Palladino sta faticando contro squadre meno quotate a causa della nuova filosofia di gioco introdotta dall'allenatore. A differenza di Italiano, che puntava su un possesso palla dominante, Palladino ha abbassato il baricentro della squadra, preferendo attendere l'avversario e ripartire negli spazi. Questo approccio funziona bene contro squadre che attaccano, come Lazio e Milan, ma va in difficoltà contro avversari che si chiudono, come Monza, Venezia ed Empoli.

I numeri riflettono questo cambiamento: la Fiorentina è ora settima per possesso palla medio e prima per lanci lunghi, mentre trascorre meno tempo nell'ultimo terzo di campo. Per migliorare contro le squadre difensive, Palladino dovrà trovare un equilibrio tra le due fasi di gioco e sfruttare calci piazzati e il rientro di giocatori chiave come Gudmundsson. Lo riporta il Corriere Fiorentino.